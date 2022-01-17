Самый большой черный бриллиант выставлен на продажу Sotheby's

Черный бриллиант "Энигма" с рекордным весом 555,55 карата выставлен на продажу в аукционном доме Sotheby's.

Черный бриллиант "Энигма" с рекордным весом 555,55 карата выставлен на продажу в аукционном доме Sotheby's.

Онлайн-продажа камня состоится 3-9 февраля в Дубае, передает Report.

Владелец бриллианта, имя которого не называется, приобрел его в необработанном виде в 1999 или 2000 году. Тогда вес камня составлял более 800 карат, а его обработка заняла несколько лет, в результате чего у него появилось 55 граней. В Sotheby's добавляют, что это - самый большой фантазийный натуральный черный бриллиант в мире. В 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире.

"Энигма" будет выставлена на торги без резервной цены, то есть достанется покупателю, предложившему самую высокую цену, независимо от рыночной стоимости бриллианта. В качестве оплаты будет приниматься криптовалюта.