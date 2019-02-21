Российские и европейские ученые обнаружили на Марсе гигантские запасы льда

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Российско-европейский зонд "ЭкзоМарс-TGO" составил детальные карты распределения воды по поверхности Марса и обнаружил несколько "гигантских запасов водяного льда".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о результатах наблюдения российские ученые рассказали на очередном заседании Совета РАН по космосу в Москве.

"Мы показали, что на Марсе есть несколько больших областей, примерно на треть состоящие из водяного льда. Две из них находятся почти в противоположных точках планеты в северном и в южном полушарии. Одну из них, расположенную у нулевого меридиана и экватора планеты, мы назвали "Великой водяной территорией", — заявил Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН в Москве.