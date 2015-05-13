​Редкий рубин продан на аукционе более чем за 30 млн. долларов

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ За рекордно высокую цену - 28,25 млн. швейцарских франков (30,42 млн. долларов) - был продан во вторник вечером на аукционе Sotheby's в Женеве бирманский рубин весом в 25,59 карата, передает Report.

Торги продемонстрировали исключительно высокий спрос на цветные драгоценные камни, отметили эксперты.

Рубин Sunrise Ruby, имеющий живой красный цвет, который специалисты называют "кровь голубя", вмонтирован в кольцо работы ювелирного дома Cartier. Как пояснили в Sotheby's, заплаченная на аукционе сумма является рекордно высокой для рубина и для драгоценностей Cartier, продававшихся на торгах. Это также рекордно высокая цена для цветного драгоценного камня, не являющегося бриллиантом. До аукциона эксперты оценивали стоимость Sunrise Ruby в 12-18 млн. долларов.