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    ​Редкий рубин продан на аукционе более чем за 30 млн. долларов

    Рубин Sunrise Ruby вмонтирован в кольцо работы ювелирного дома Cartier

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ За рекордно высокую цену - 28,25 млн. швейцарских франков (30,42 млн. долларов) - был продан во вторник вечером на аукционе Sotheby's в Женеве бирманский рубин весом в 25,59 карата, передает Report.

    Торги продемонстрировали исключительно высокий спрос на цветные драгоценные камни, отметили эксперты.

    Рубин Sunrise Ruby, имеющий живой красный цвет, который специалисты называют "кровь голубя", вмонтирован в кольцо работы ювелирного дома Cartier. Как пояснили в Sotheby's, заплаченная на аукционе сумма является рекордно высокой для рубина и для драгоценностей Cartier, продававшихся на торгах. Это также рекордно высокая цена для цветного драгоценного камня, не являющегося бриллиантом. До аукциона эксперты оценивали стоимость Sunrise Ruby в 12-18 млн. долларов.

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