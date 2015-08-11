​Редкие фото свадебной церемонии принца Чарльза и Дианы выставлены на торги - ФОТО

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Редкие фотографии из частной коллекции, сделанные во время свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер, выставлены на торги, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

12 снимков, датируемых 29 июля 1981 года, со свадебного приема в Букингемском дворце уйдут с молотка 24 сентября в США. Это семь черно-белых и пять цветных фото, на которых изображены принцесса Диана, принц Чарльз, Елизавета II, принцесса Анна и другие члены британской королевской семьи.

К лотам прилагается подробное письмо о подлинности фотографий.

Издание отмечает, серия фотографий поступили из коллекции помощника британского фотографа Патрика Личфилда. Личфилд был единственным, кому разрешили сделать неформальные снимки королевской семьи и их гостей в Букингемском дворце.