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Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя

Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя Однояйцевые близнецы из Южной Кореи, которых разделили при рождении и отдали в две разные американские семьи, нашли друг друга 36 лет спустя и встретились в день рождения
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20 апреля 2021 г. 07:30
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя

Однояйцевые близнецы из Южной Кореи, которых разделили при рождении и отдали в две разные американские семьи, нашли друг друга 36 лет спустя и встретились в день рождения.

Как передает Report, об этом сообщает Good Morning America.

Молли Синерт и Эмили Бушнелл не знали ничего о своем рождении, однако потом обе женщины прошли ДНК-тест и были удивлены, узнав, что имеют сестру-близнеца. Неизвестно, почему девочек решили отдать в США, однако Синерт удочерила семья из Флориды, а Бушнелл — из Пенсильвании.

Женщины стали общаться в соцсетях и обнаружили, что у них обеих дома жили кошки, обе они надевали одинаковые платья без бретелек и ожерелья на выпускной. "Это, вероятно, один из многих "близнецовых" моментов, которые мы обнаружим", — отметила Бушнелл.

Близнецы отложили первую личную встречу до 29 марта, когда женщинам исполнилось 36 лет. На праздник Бушнелл вместе с дочерью прилетела к сестру во Флориду. "Это самый счастливый момент в моей жизни. У меня украли последние 36 лет жизни, которую я могла бы прожить со своей близняшкой", — призналась американка.

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