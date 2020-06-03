​Раскрыт один из главных секретов Марса

Американские ученые-планетологи раскрыли один из самых больших секретов Марса благодаря наклону спутника планеты Деймоса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Института поиска внеземных цивилизаций (SETI).

По словам Матьи Чука, планетолога из SETI, "в прошлом мало кто задумывался над тем, почему орбита Деймоса не идеально совпадает с положением марсианского экватора - никто не пытался объяснить эту аномалию", но астрономы стали предполагать, что в ближайшем будущем другой спутник Марса Фобос будет разрушен под действием силы притяжения Красной планеты. Это приведет к формированию плоского диска из газа и пыли, аналогичного по своему виду, плотности и прочим свойствам кольцам Сатурна.

По расчетам ученых, это произойдет примерно через 20-40 млн лет. Планетологи предположили, что нечто похожее уже происходило в истории Марса несколько раз. Они просчитали гравитационные взаимодействия Фобоса, Деймоса и четвертой планеты Солнечной системы. Деймос постепенно удаляется от Марса, и его орбита наклонена на 2 градуса по отношению к экватору Красной планеты. При этом Деймос и Фобос вели себя одинаковым образом на протяжении всего времени своего существования на орбите Марса.