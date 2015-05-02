Пробки на дорогах Японии достигают 30 км

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Пробки, достигающие 30 и более километров в длину, протянулись по дорогам Японии в первый день так называемой "золотой недели" — выходных дней со 2 по 6 мая включительно. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Центр информации дорожного движения Японии.

На скоростной автомагистрали в Токио длина пробки в "пиковое" время составила 37 км, по автотрассе, ведущей на северо-запад страны — 28 км.

Пробки по центробежным направлениям от больших городов в первые два дня выходных и в обратную сторону к концу "золотой недели" стали традиционным атрибутом праздничных дней. Японцы едут путешествовать по стране или навещают родителей, оставшихся в провинции. Билеты на поезда дальнего следования на этот период, как правило, раскупаются заранее. Свободных мест не остается и на внутренних и международных авиарейсах.