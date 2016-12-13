Последнее суперлуние года произойдет в ночь с 13 на 14 декабря

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Третью и последнюю суперлуну в 2016 году можно будет увидеть в ночь с 13 на 14 декабря, при этом небесное тело будет столь ярким, что "затмит" идущий в этот период на Землю метеорный поток Геминиды.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

"Суперлуние 14 декабря примечательно по ряду причин: оно заслонит вид метеорного потока Геминиды. Яркая Луна "приглушит" видимость метеоров в 5-10 раз, переведя обычно фантастический вид Геминидов в разряд второстепенных астрономических событий. Наблюдателям сильно повезет, если они смогут увидеть дюжину Геминидов в час в пик прохождения метеорного потока", - говорится в сообщении NASA.