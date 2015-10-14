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    ​Подрыв многоэтажек в Шотландии прошел не совсем удачно - ВИДЕО

    Поскольку два из шести домов оказались разрушены лишь частично

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Шесть многоэтажек в британском Глазго, построенных в 1960 году, взорвали посредством управляемой детонации.

    Как передает Report, когда-то эти здания считались самыми высокими в Европе, а район Ред Роад, где они располагались - одним из престижных в городе, однако постепенно он пришел в упадок.

    Подрыв прошел не совсем удачно, поскольку два из шести домов оказались разрушены лишь частично. Далее их будут разрушать с помощью тяжелой механизированной техники.

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