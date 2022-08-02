Пентагон заработал $100 млн за год на игровых автоматах на зарубежных военных базах

Прибыль Пентагона от игровых автоматов, установленных на военных базах США за рубежом, достигла 100 млн долларов США в год.

Прибыль Пентагона от игровых автоматов, установленных на военных базах США за рубежом, достигла 100 млн долларов США в год.

Как передает Report , об этом сообщает Task and Purpose.

По данным издания, всего на американских военных объектах, расположенных за пределами страны, работает более 3 тыс игровых автоматов. При этом многие военные, которым еще не исполнился 21 год, не имеют законного права играть в азартные игры.

Автоматы относятся к службе поддержки отдыха, которыми в штатах называют группы Morale, Welfare, and Recreation (MWR). Ветераны отмечают, что наличие азартных игр в военных городках и на базах снижает риск неприятностей для солдат, которые вместо игры в автоматы могли бы отправиться искать приключений за пределами базы.

Однако эксперты выражают обеспокоенность тем, что доступность автоматов создает предпосылки для развития игромании. Соруководитель программы исследований азартных игр в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Доктор Тимоти Фонг отметил, что ему известны случаи, когда военные пристрастились к азартным играм во время пребывания в зарубежных командировках.

Он добавил, что игромания и образовавшиеся из-за проигрышей долги могут сделать из военных доступный объект для шантажа с целью завладеть секретными данными.