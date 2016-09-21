Пан Ги Мун вызвал Барака Обаму на поединок

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун вызвал президента США Барака Обаму на поединок на поле для гольфа.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

В ходе обильного официально обеда, в меню которого входил королевский лосось, телятина под соусом Моррель и шоколад, генсек ООН напомнил Обаме, что скоро они оба станут безработными.

«Нам нужно найти занятие. Вызываю вас на поединок – сыграем в гольф. Только никакого баскетбола, пожалуйста», - сказал Пан Ги Мун.

Генсек ООН дал обед для руководителей государств-членов организации, прибывших в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи.