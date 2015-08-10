Отец в Дубае не разрешил спасти тонущую дочь, чтобы ее не "осквернили"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Двадцатилетняя девушка утонула в Дубае из-за того, что ее отец запретил спасателям прикасаться к ней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный новостной портал.

Выходец из азиатской страны приехал в Дубай отдохнуть вместе с женой и детьми. Семья устроила пикник на берегу моря, а 20-летяя девушка решила искупаться. Неожиданно она начала тонуть. В это время на пляже находились двое спасателей, они были готовы помочь, как только услышали крики о помощи. Однако глава семейства активно этому воспрепятствовал.

Отец тонущей девушки преградил спасателям путь. Высокий и сильный, как его описывают спасатели, он не позволил спасти девушку, объясняя это тем, что прикосновение незнакомого мужчины "осквернит" его дочь. Он также убеждал спасателей, что предпочтет смерть дочери "потере чести". В это время девушка находилась недалеко от спасателей и попросту утонула, потому что никто не оказал ей помощь.

Отец утонувшей был арестован и ожидает суда в Дубае. Его обвиняют в противодействии представителям службы спасения.