В Индии женщина родила в возрасте 65 лет

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Индии женщина во второй раз стала матерью в возрасте 65 лет, сообщает Daily Mail. Отмечается, что отцом ребенка стал 80-летний мужчина, передает Report.

Таким образом, женщина становится самой пожилой роженицей в мире, которая самостоятельно произвела на свет ребенка.

До этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения. Кроме того, как отмечает издание, эти роды стали для женщины вторыми, восемь лет назад она родила мальчика. Как рассказали медики, принимавшие роды, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они полностью здоровы и скоро их выпишут из больницы.