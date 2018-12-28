 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индии женщина родила в возрасте 65 лет

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/  В Индии женщина во второй раз стала матерью в возрасте 65 лет, сообщает Daily Mail. Отмечается, что отцом ребенка стал 80-летний мужчина, передает Report. 

    Таким образом, женщина становится самой пожилой роженицей в мире, которая самостоятельно произвела на свет ребенка. 

    До этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения. Кроме того, как отмечает издание, эти роды стали для женщины вторыми, восемь лет назад она родила мальчика. Как рассказали медики, принимавшие роды, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они полностью здоровы и скоро их выпишут из больницы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi