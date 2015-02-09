​Орудие казни Саддама Хусейна продадут за 7 млн. долларов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Веревка, на которой был повешен иракский диктатор Саддам Хусейн, может быть продана за 7 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Daily Mail, такова наибольшая на данный момент сумма, предложенная за этот артефакт.

Сейчас им владеет бывший советник по национальной безопасности Ирака доктор Муваффак аль-Рубайи (именно он вел Хусейна на казнь). По информации издания, коллекционеры устроили настоящую "войну ставок", стараясь выкупить у него орудие казни. В торгах участвуют двое кувейтских бизнесменов, богатая семья из Израиля и иранская религиозная организация. Учитывая подобный интерес, аль-Рубайи рассчитывает, что может получить еще более выгодное предложение.