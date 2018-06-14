Опубликованы расистские высказывания Альберта Эйнштейна

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Издательство Принстонского университета впервые опубликовало путевые заметки Альберта Эйнштейна, сделанные им в начале 20-х годов во время поездки по Азии и включающие в себя расистские замечания по поводу разных народов.

Как передает Report об этом сообщает Guardian.

Китайцев Эйнштейн, который позднее называл расизм болезнью белого человека, характеризует, как «работящих, неопрятных, тупых людей». Он отмечал, что «китайцы во время еды не сидят на лавках, а сидят на корточках, как европейцы, когда облегчаются в лесу». Рассуждая о них, Эйнштейн говорил: «Будет печально, если эти китайцы вытеснят остальные нации».

Наблюдая за жителями Цейлона, физик писал, что местные жители обитают «в большой грязи и сильной вони». «Они мало работают, и мало требуют. Простой экономический цикл жизни». В то же время более благоприятных оценок от Эйнштейна получили жители Японии, которых он назвал «скромными, порядочными, совершенно обаятельными людьми».