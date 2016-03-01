Опубликован список самых небезопасных для жизни городов Европы

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Международная консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов Mercer опубликовала список самых небезопасных для жизни городов Европы, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Исследование, передаёт портал Senica, проводилось с учётом нескольких параметров с целью помочь международным компаниям решить, куда отправлять своих работников на задания.

На первом месте оказалась столица Украины Киев. В Киеве случаются постоянные беспорядки на этнической почве, в результате которых погибли и были ранены сотни людей.

Столица Сербии оказалась на втором месте. Белград, согласно исследованию, является оплотом коррупционеров, воров и вандалов.

Третье место занимают Афины, где приток мигрантов и антиправительственные демонстрации значительно повлияли на снижение уровня безопасности.

В десятку небезопасных, по мнению Mercer, европейских столиц вошёл и хорватский Загреб.

Результаты исследования одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний расходятся с мнением авторитетного британского издания The Guardian, назвавшего Белград городом креативности.