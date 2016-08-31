Обама станет редактором ноябрьского номера американского журнала Wired

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама станет приглашенным редактором ноябрьского номера американского журнала Wired, специализирующегося на компьютерных технологиях, в котором будет исследовано влияние IT-технологий на политику в будущем.

Как передает Report, это будет первый случай, когда приглашенным редактором Wired (или любого другого журнала) станет действующий президент. Тема ноябрьского номера – "Границы возможностей".

"Так же как Wired, наш 44-й президент является неумолимым оптимистом. Для этого полностью сделанного на заказ номера он хочет сконцентрироваться на будущем – на препятствиях, которые предстоит преодолеть человечеству, чтобы двигаться дальше", — говорится в сообщении издания.

"Мы хотим поломать голову над тем, как современные технологии могут повлиять на политическое руководство. Кто же сможет нам лучше всего помочь исследовать эти самые идеи, если не президент Обама?", — заявил главный редактор Wired Скотт Дадич.