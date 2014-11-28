Невидимый щит спасает Землю от смертельной радиации

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Американские ученые из университета Колорадо установили, что на высоте 11,5 тыс. км невидимый щит защищает Землю от проникновения в атмосферу вредных частиц, сообщает Nature.

Как передает Report со ссылкой на портал "Утро", благодаря мощной защите в тысячах километрах над Землей скоростные электроны из радиационного пояса Ван Аллена, которые носят название "электроны-убийцы", не долетают до поверхности нашей планеты. Сверхбыстрые частицы, разгоняясь до околосветовых скоростей, угрожают космонавтам и космическим аппаратам во время интенсивных солнечных бурь, отмечает Los Angeles Times.

"Это почти то же самое, как если бы эти электроны ударялись о стеклянную стену в космосе. Защитный барьер напоминает щит из фантастического фильма "Звездный путь". Это действительно загадочный феномен, но этот таинственный защитный барьер вовсе не из области научной фантастики", - говорит один из авторов исследования Даниэль Бейкер.

В 1958 г. были открыты радиационные пояса Ван Аллена. Это два кольца частиц высокой энергии, облетающих Землю на расстоянии около 40 тыс. км от ее поверхности. Внутренний пояс наполнен протонами высокой энергии, а внешний - электронами.