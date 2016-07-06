Нелегальный мигрант приехал в Швейцарию в чемодане

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Нелегальный мигрант из Эритреи приехал в Швейцарию, спрятавшись в чемодане своего друга. Как сообщает Report, об этом пишет The Sun.

Сообщники сели на поезд в Милане и держали путь в Великобританию. Их план почти сработал, однако через 45 минут после отправления высокий мужчина, умудрившийся спрятаться в маленький чемодан, не выдержал мучений и застонал от боли.

Пассажиры поезда услышали звуки из чемодана и подняли тревогу. Как оказалось, итальянская полиция уже выяснила, что на поезде едут нелегалы, и предупредила швейцарских коллег.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину из чемодана и его друга на остановке в швейцарском Кьяссо. Мигрантов отправили обратно в Италию.