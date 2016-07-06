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    Нелегальный мигрант приехал в Швейцарию в чемодане

    Мигрант и его сообщник были задержаны в швейцарском Кьяссо и отправлены в Италию

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Нелегальный мигрант из  Эритреи приехал в Швейцарию, спрятавшись в чемодане своего друга. Как сообщает Report, об этом  пишет The Sun.

    Сообщники сели на поезд в Милане и держали путь в Великобританию. Их план почти сработал, однако через 45 минут после отправления высокий мужчина, умудрившийся спрятаться в маленький чемодан, не выдержал мучений и застонал от боли.

    Пассажиры поезда услышали звуки из чемодана и подняли тревогу. Как оказалось, итальянская полиция уже выяснила, что на поезде едут нелегалы, и предупредила швейцарских коллег.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину из чемодана и его друга на остановке в швейцарском Кьяссо. Мигрантов отправили обратно в Италию.

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