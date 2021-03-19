Названы самые счастливые страны

Рейтинг возглавила Финляндия

Финляндия уже четвертый год подряд признается самой счастливой страной в мире. Как передает Report, такая оценка содержится в обнародованном сегодня "Всемирном докладе счастья за 2021 год" (World Happiness Report 2021), подготовленном по заказу ООН.

В рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с заметным отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства.

В пятерку самых счастливых вошли Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Азербайджан занял в рейтинге 90-ое место.

Доклад World Happiness Report ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. В нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, ВВП на душу населения и другие.

Впервые всемирный доклад о счастье ООН выпустила в 2012 году.