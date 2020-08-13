Названы главные мифы о здоровом питании

Британский ученый-генетик Тим Спекторразвеял распространенные мифы о здоровом питании.

Британский ученый-генетик Тим Спектор развеял распространенные мифы о здоровом питании.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, специалист считает, что завтрак - не обязательный прием пищи, и его можно пропустить.

Ученый пояснил, что отказ, вопреки расхожему мнению, от этого приема пищи не приведет к перееданию, а, наоборот, позволит похудеть, благодаря сниженному уровню инсулина и голоданию длительностью более 12 часов.

Спектор считает пользу рыбы сильно преувеличенной. По его словам, влияние содержащихся в ней кислот омега-3 на мозг до сих пор не изучено до конца.

Также ученый опроверг популярное мнение о том, что соль - это "белая смерть". Здоровые люди, пояснил Спектор, не замечают изменений в самочувствии при изменении потребления соли.

Еще одно распространенное утверждение - веганство полезно для здоровья. Ученый отметил, что в настоящее время веганское и вегетарианское меню не ограничиваются только салатами или овощами, но и включают в себя различные десерты, заменители мяса и сыров - калорийные и содержащие сахар и жиры. Он подчеркнул, что польза таких блюд сильно преувеличена, а их положительные свойства часто не имеют никаких научных подтверждений.

Спектор предостерег от перехода детей на веганское меню, так как оно не может обеспечить организм всеми необходимыми полезными веществами.