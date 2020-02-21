​Назван самый эффективный метод борьбы с раком

Самый действенный метод борьбы с онкозаболеваниями на сегодняшний день - это иммунотерапия.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Он пояснил, что эффективность этого метода "связана не столько с процентом (выздоровления), сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, теперь частично излечимы". Речь идет "не обо всех, но о многих пациентах, которые ранее были обречены или нуждались в долгой терапии", уточнил Брунс.

"Рак - это не гомогенное заболевание, он атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например, рака крови, где теперь применяются и Т-клетки", - сказал генсек организации, добавив, что "многое еще нужно сделать".