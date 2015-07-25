​NASA: Вокруг Земли вращается около 17 тыс. искусственных объектов

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Вокруг Земли вращается 16925 объектов искусственного происхождения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такие данные привели специалисты космического центра NASA им. Л.Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Согласно ежеквартальному отчету американских баллистиков, 3917 объектов - это работающие и вышедшие из строя спутники, 13008 - другие искусственные объекты, включая ступени ракет, разгонные блоки, крупные обломки космической техники.

Больше всего объектов на околоземной орбите принадлежит России и США - 6282 и 5182 соответственно. Еще 3706 единиц - собственность Китая.

На счету Франции 776 объектов, Японии - 209, Индии - 165, Европейского космического агентства - 97. Другим странам принадлежит 776 космических объектов.

В то же время, по данным российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на орбите находятся 17133 космических объекта техногенного происхождения. Из них 1336 - действующие аппараты, остальные 15797 - "космический мусор".