NASA назвало места высадки астронавтов на Луну в 2025 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в 2025 году в рамках лунной программы США Artemis ("Артемида").

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в 2025 году в рамках лунной программы США Artemis ("Артемида").

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина", согласно сообщению на сайте NASA, управление отобрало в качестве возможных мест посадки ракеты Starship HLS следующие области: возвышенность рядом с кратером Шеклтон, край кратера Фаустини, два края кратера Де Герлах, хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах, и прилегающая к нему область, кратер Хауорт, края кратера Нобиле, край кратера Амундсен, плато Лейбниц Бета, массив де Герлах-Кохера и массив Малаперта.

По данным американского космического ведомства, каждая выбранная область имеет площадь около 15x15 км. Все "кандидаты" расположены в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и обладают различными геологическими особенностями. Ракета для высадки астронавтов Starship HLS сможет прилуниться в одной из них в рамках всех потенциальных вариантов старта миссии Artemis 3. Южный полюс Луны был выбран из-за нахождения на нём областей вечной тени, которые, по мнению учёных, обладают богатыми залежами ресурсов и неисследованным людьми рельефом.

Старт миссии Artemis 3, в ходе которой американские астронавты впервые с 1972 года высадятся на поверхности Луны, запланирован на 2025 год. Космический корабль Orion с астронавтами на борту будет запущен с помощью ракеты-носителя Space Launch System со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Отделившись от SLS корабль должен выйти на лунную орбиту, где состыкуется с ракетой компании SpaceX Starship HLS. Два члена экипажа перейдут на борт ракеты и совершат посадку на поверхности Луны.

В рамках миссии Artemis 3 астронавты высадятся максимально близко к области вечной тени, выйдут на поверхность Луны, соберут образцы грунта и проведут их научный анализ, чтобы получить данные о глубине залегания, распределении и составе подповерхностных льдов. Миссия на лунной поверхности продлится шесть с половиной дней.

Всего миссия астронавтов на поверхности Луны рассчитана на шесть с половиной дней.