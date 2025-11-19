На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн

Более чем 100-килограммовый унитаз "Америка" из 18-каратного золота продан на аукционе за $12,1 млн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Sotheby's.

Итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан создал два таких унитаза. В 2019 году один из них украли.

Каттелан известен арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана, который был продан на аукционе в прошлом году.