    На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн

    • 19 ноября, 2025
    • 09:27
    На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн

    Более чем 100-килограммовый унитаз "Америка" из 18-каратного золота продан на аукционе за $12,1 млн.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Sotheby's.

    Итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан создал два таких унитаза. В 2019 году один из них украли.

    Каттелан известен арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана, который был продан на аукционе в прошлом году.

    золотой унитаз аукцион Sotheby's Маурицио Каттелан
    18 karatlıq qızıldan hazırlanmış unitaz hərracda 12,1 milyon dollara satılıb
    Fully functional 18-karat gold toilet sells for $12M at Sotheby's auction

