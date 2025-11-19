İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    18 karatlıq qızıldan hazırlanmış unitaz hərracda 12,1 milyon dollara satılıb

    19 noyabr, 2025
    09:44
    18 karatlıq qızıldan hazırlanmış unitaz hərracda 12,1 milyon dollara satılıb

    18 karatlıq qızıldan hazırlanmış 100 kiloqramdan çox çəkisi olan "Amerika" adlı unitaz hərracda 12,1 milyon ABŞ dollarına satılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sotheby's"in saytında məlumat yayılıb.

    İtalyanın konseptualist rəssamı Mauritsio Kattelan belə iki unitaz hazırlayıb. 2019-cu ildə onlardan biri oğurlanıb.

    Bundan əlavə, M.Kattelan ötən il hərracda satılan divara lentlə yapışdırılmış banan əsəri ilə də tanınır.

    На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн
    Fully functional 18-karat gold toilet sells for $12M at Sotheby's auction

