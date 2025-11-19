18 karatlıq qızıldan hazırlanmış unitaz hərracda 12,1 milyon dollara satılıb
Maraqlı
- 19 noyabr, 2025
- 09:44
18 karatlıq qızıldan hazırlanmış 100 kiloqramdan çox çəkisi olan "Amerika" adlı unitaz hərracda 12,1 milyon ABŞ dollarına satılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sotheby's"in saytında məlumat yayılıb.
İtalyanın konseptualist rəssamı Mauritsio Kattelan belə iki unitaz hazırlayıb. 2019-cu ildə onlardan biri oğurlanıb.
Bundan əlavə, M.Kattelan ötən il hərracda satılan divara lentlə yapışdırılmış banan əsəri ilə də tanınır.
Son xəbərlər
10:44
Foto
"Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıbİnfrastruktur
10:42
Foto
SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilibEnergetika
10:38
İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilibİKT
10:38
Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıbKomanda
10:35
Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdırSosial müdafiə
10:35
Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulubXarici siyasət
10:32
Foto
Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
10:32
DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadırFutbol
10:31