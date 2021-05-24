На США напали миллиарды цикад - ФОТО

На несколько американских штатов напали миллиарды цикад.

На несколько американских штатов напали миллиарды цикад.

Как передает Report, об этом пишет NBC News.

Насекомые наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Тем не менее, специалисты ожидают потепления на большой части восточного побережья, что спровоцирует увеличения количества цикад.

Отметим, что красноглазые цикады выбрались из-под земли впервые за последние 17 лет.

«Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того», — приводятся слова энтомолога из Университета Коннектикута Джона Кули.