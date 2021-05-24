На США напали миллиарды цикад - ФОТО

На несколько американских штатов напали миллиарды цикад.
Насекомые наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Тем не менее, специалисты ожидают потепления на большой части восточного побережья, что спровоцирует увеличения количества цикад.
Отметим, что красноглазые цикады выбрались из-под земли впервые за последние 17 лет.
«Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того», — приводятся слова энтомолога из Университета Коннектикута Джона Кули.
They are here!— Pablo Vidal-Ribas (@PabloVidalRibas)
#BroodX pic.twitter.com/2MOmMXbB5H May 10, 2021