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На США напали миллиарды цикад - ФОТО

На США напали миллиарды цикад - ФОТО На несколько американских штатов напали миллиарды цикад.
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24 мая 2021 г. 05:05
На США напали миллиарды цикад - ФОТО

На несколько американских штатов напали миллиарды цикад.

Как передает Report, об этом пишет NBC News.

Насекомые наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Тем не менее, специалисты ожидают потепления на большой части восточного побережья, что спровоцирует увеличения количества цикад.

Отметим, что красноглазые цикады выбрались из-под земли впервые за последние 17 лет.

«Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того», — приводятся слова энтомолога из Университета Коннектикута Джона Кули.

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