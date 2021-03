На севере Китая нашли окаменелые деревья возрастом 300 млн лет

На одном из угольных месторождений севера КНР палеонтологи нашли окаменелые деревья возрастом около 300 млн лет.

Как передает Report, статью с описанием находки опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Находка была сделана в автономном районе Внутренняя Монголия. Найденные деревья принадлежат виду Paratingia wuhaia. Их отличают гроздья плодов, которые похожи на сосновые шишки, и листья, напоминающие еловые иголки.

По словам руководителя исследования Цзюня Вана, около 300 млн лет назад район, где были обнаружены окаменелости, был покрыт заболоченным лесом. После мощного извержения вулкана в этом районе образовались окаменелости многих видов существовавших тогда растений и деревьев.

Обнаруженный вид – переходный между споровыми и голосеменными растениями. После появления семенных растений он просуществовал еще около 110 млн лет.