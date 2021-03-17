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На севере Китая нашли окаменелые деревья возрастом 300 млн лет

На севере Китая нашли окаменелые деревья возрастом 300 млн лет На одном из угольных месторождений севера КНР палеонтологи нашли окаменелые деревья возрастом около 300 млн лет.
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17 марта 2021 г. 20:45
На севере Китая нашли окаменелые деревья возрастом 300 млн лет

На одном из угольных месторождений севера КНР палеонтологи нашли окаменелые деревья возрастом около 300 млн лет.

Как передает Report, статью с описанием находки опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Находка была сделана в автономном районе Внутренняя Монголия. Найденные деревья принадлежат виду Paratingia wuhaia. Их отличают гроздья плодов, которые похожи на сосновые шишки, и листья, напоминающие еловые иголки.

По словам руководителя исследования Цзюня Вана, около 300 млн лет назад район, где были обнаружены окаменелости, был покрыт заболоченным лесом. После мощного извержения вулкана в этом районе образовались окаменелости многих видов существовавших тогда растений и деревьев.

Обнаруженный вид – переходный между споровыми и голосеменными растениями. После появления семенных растений он просуществовал еще около 110 млн лет.

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