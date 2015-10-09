Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ На Плутоне обнаружили голубое небо. Учёные NASA при помощи космического зонда New Horizons увидели в атмосфере планеты дымку голубого цвета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эксперты связывают подобный эффект с наличием органических частиц – толинов.

Будучи серыми или красными, они отражают солнечный свет, в результате газовая оболочка Плутона становится похожа по цвету на атмосферу Земли, сообщается на сайте американского космического агентства.

Зонд также обнаружил на поверхности Плутона участки, покрытые льдом красного цвета. Почему замёрзшая вода выглядит именно так, астрономы пока не знают.

Плутон считается карликовой планетой Солнечной системы, состоящей из горных пород. По данным специалистов, его масса в пять раз меньше массы Луны, а площадь примерно равна площади России.