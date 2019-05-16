На Корсике выпал снег - ФОТО

Сильный снегопад обрушился в ночь со вторника на среду на остров Корсика.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В результате снегопада перевал Виццавона, связывающий города Корсики Аяччо и Бастия, был на несколько часов закрыт для движения транспорта. "Ожидается от 1 до 3 см снега на перевале Виццавона и до 5 см - на перевале Верджио с минимальным температурным значением значительно ниже стандартного", - цитирует телеканал представителя префектуры Верхней Корсики.

На кадрах, показанных каналом, видно, как снег заметает припаркованные автомобили. Местные власти привлекли снегоуборочную технику для ликвидации последствий стихии.