На CNN перепутали Барака Обаму с Усамой бен Ладеном

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В эфире новостной передачи американского телеканала CNN был показан титр, в котором вместо Усамы бен Ладена по ошибке было написано имя президента США Барака Обамы, сообщает Report ссылкой на Интерфакс.

Передача OutFront, которую ведет Эрин Барнетт, вышла в эфир накануне. В титре было написано следующее: "Морской пехотинец, утверждающий, что он убил Обаму, подвергается нападкам".

Сотрудники телеканала перепутали имена Osama (Усама) и Obama (Обама), отмечают СМИ.

Лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был уничтожен в ходе операции американского спецназа в Пакистане в 2011 году.