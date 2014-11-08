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    На CNN перепутали Барака Обаму с Усамой бен Ладеном

    Сотрудники телеканала перепутали имена Osama (Усама) и Obama (Обама)

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В эфире новостной передачи американского телеканала CNN был показан титр, в котором вместо Усамы бен Ладена по ошибке было написано имя президента США Барака Обамы, сообщает Report ссылкой на Интерфакс.

    Передача OutFront, которую ведет Эрин Барнетт, вышла в эфир накануне. В титре было написано следующее: "Морской пехотинец, утверждающий, что он убил Обаму, подвергается нападкам".

    Сотрудники телеканала перепутали имена Osama (Усама) и Obama (Обама), отмечают СМИ.

    Лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был уничтожен в ходе операции американского спецназа в Пакистане в 2011 году.

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