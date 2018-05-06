Мужчина построил замок из песка и прожил в нем 22 года - ФОТО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Бразилии 44-летний Марцио Матолиас построил себе необычный дом. Как передает Report, мужчина четверть века своей жизни прожил у моря.

Однако, позволить себе купить квартиру на побережье он не может, и вот уже как 22 года Марцио живет в настоящем замке из песка, который построил сам.

Мужчина доволен необычным жилищем, люди прозвали его "королем пляжа". У него даже есть свой трон, корона и скипетр.

У Матолиаса есть три пристрастия - чтение, гольф и рыбалка. В его песочном доме много книг.

"Я не плачу за коммунальные услуги и аренду, мне хорошо. Песок удерживают жару, иногда по ночам я не могу оставаться здесь и ночую у друга. Но мне нравиться спать у моря", -признался он.