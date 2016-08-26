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    МОТ: В мире растет уровень безработицы среди молодежи

    В 2016 году 13,1% или 71 млн. молодых оказались безработными

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В мире растет уровень безработицы среди молодежи.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Международной организации труда (МОТ), в 2016 году 13,1% или 71 млн. молодых оказались безработными.

    В 2015 году безработными числились 12,9% или 70,5 млн. молодых. МОТ прогнозирует, что уровень безработицы среди молодежи останется неизменным.

    Больше всего число безработных выросло в странах с формирующейся или развивающейся экономикой, в то время как в развитых странах ситуация в этом плане улучшилась.

    МОТ в своем отчете также сообщает, что в мире сокращается число работающих бедняков. Так, это число в 2016 году по сравнению с прошлым годом сократилось с 38,4% до 37,7% или с 159,9 млн. до 156 млн. человек.

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