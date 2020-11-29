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Меланья Трамп хочет написать мемуары

Меланья Трамп хочет написать мемуары Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп консультируется по поводу написания мемуаров о жизни в качестве первой леди.
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29 ноября 2020 г. 04:51
Меланья Трамп хочет написать мемуары
Меланья Трамп

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп консультируется по поводу написания мемуаров о жизни в качестве первой леди.

Как передает Report, об этом сообщает Page Six, ссылаясь на источники.

"Меланья собирается написать мемуары о жизни в Белом доме... И это были бы ее деньги - шанс для нее заработать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что история событий в изложении Меланьи "могла бы стоить больших денег", а Трамп "подбадривает ее написать книгу".

Как сообщалось, cупруга президента США Дональда Трампа Меланья после оглашения результатов выборов в стране задумалась о разводе.

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Версия на азербайджанском языке Trampın xanımı memuarlarını yazmaq istəyir

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