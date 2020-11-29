Меланья Трамп хочет написать мемуары

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп консультируется по поводу написания мемуаров о жизни в качестве первой леди.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп консультируется по поводу написания мемуаров о жизни в качестве первой леди.

Как передает Report, об этом сообщает Page Six , ссылаясь на источники.

"Меланья собирается написать мемуары о жизни в Белом доме... И это были бы ее деньги - шанс для нее заработать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что история событий в изложении Меланьи "могла бы стоить больших денег", а Трамп "подбадривает ее написать книгу".

Как сообщалось, cупруга президента США Дональда Трампа Меланья после оглашения результатов выборов в стране задумалась о разводе.