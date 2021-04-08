Мексиканский политик начал предвыборную кампанию из гроба

Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес после разыгранной похоронной процессии.

Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес после разыгранной похоронной процессии.

Как передает Report, об этом пишет Mexico News Daily.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как гроб с политиком привезли на катафалке на место встречи с местными жителями. Мужчины, одетые в средства индивидуальной защиты, сняли гроб с машины и положили на стол. В полной тишине Майорга вылез наружу, оправился и без тени улыбки перешел к заготовленной речи.

Политик раскритиковал действующие власти за "безразличие на фоне разгула преступности и развития коронавирусного кризиса".

"Я Карлос Майорга, и я один из 1,5 миллиона жителей Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика, кто умер из-за безразличия политиков", - сказал он.

Как уточняется в статье, акцией кандидат хотел подчеркнуть, что соболезнует всем тем, кто скончался из-за халатности правительства, которое, по мнению Майорга, не заботится о жизни людей и позволяет организованной преступности делать все, что они хотят.