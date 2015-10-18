Лондонский Биг-Бен могут остановить на несколько месяцев

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Знаменитые часы Биг-Бен могут быть остановлены на несколько месяцев для проведения необходимого ремонта, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В отчете специального комитета британского парламента говорится, что один из главных символов Лондона находится в опасности, и ему необходим срочный ремонт, стоимость которого составит примерно 60 млн долларов.

Во время ремонта часы будут остановлены, также прекратится их бой. Починка механизма Биг-Бена может занять несколько месяцев, что станет одной из самых длительных остановок часов с момента их постройки в 1859 году.

В отчете сообщается, что ремонта требуют стрелки и маятник; также починка необходима крыше башни, в которой образовались трещины.

Помимо Биг-Бена британскому парламенту, возможно, придется провести капитальный ремонт в своем собственном здании в Вестминстере, потратив на это около 11 млрд долларов.