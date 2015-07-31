​Компания Tesla разыгрывает бесплатный электрокар

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Компания Tesla начинает новую экспериментальную программу привлечения клиентов, основанную на системе скидок и бонусов, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как пояснил президент компании Илон Маск, каждому покупателю электрического Tesla Model S будет предоставлена скидка в размере 1000 долларов США при условии наличия у него рекомендации от одного из владельцев автомобиля той же модели. При этом сам владелец Tesla Model S, который даст рекомендацию приятелю, получит сертификат на аналогичную сумму: его можно будет потратить на покупку нового автомобиля марки, аксессуары или техобслуживание.

Президент компании разъяснил в письмах своим клиентам, что таким образом Tesla не придется открывать новые автосалоны. А поскольку продажа одного суперкара Model S в салоне обходится компании примерно в 2000 долларов США, то Tesla сможет вернуть эти сэкономленные деньги своим покупателям.

Однако в Tesla не ограничатся только "целесообразными" скидками. Так, по словам Маска, в случае привлечения пяти новых покупателей автовладельцы получат бесплатный тур по строящемуся автозаводу под названием "Гигафабрика".

Помимо этого, если "рекламный агент" привлечет десять новых клиентов, то сможет приобрести новый Tesla Model X с выгодой в 20 тысяч долларов США. При этом первый из текущих владельцев автомобиля Tesla, которому удастся привлечь десять покупателей в своем штате, получит кроссовер и вовсе бесплатно.

Маск отметил, что акция будет действовать до 31 октября текущего года, но может быть продлена в случае успеха.