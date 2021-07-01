О нас
Report Georgia
Аудио новости

Команда Трампа без объявления запустила новую соцсеть

Команда Трампа без объявления запустила новую соцсеть Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила новую социальную сеть под названием Gettr без какого-либо предварительного анонса.
Это интересно
1 июля 2021 г. 23:42
Команда Трампа без объявления запустила новую соцсеть

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила новую социальную сеть под названием Gettr без какого-либо предварительного анонса.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

В описании новой интернет-платформы говорится, что ее миссия в "борьбе с культурой отмены", продвижение "здравого смысла", "защита свободы слова", а также борьба с "монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей". Руководит развитием Gettr бывший старший советник Трампа во времена президентства Джейсон Миллер.

Издание отмечает, что приложение крайне похоже на Twitter. Пока неизвестно, будет ли Трамп создавать себе аккаунт в Gettr, однако, как предполагается, этот сервис должен стать той самой платформой, где бывший американский президент будет общаться со своими сторонниками онлайн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Trampın yeni sosial şəbəkəsi fəaliyyətə başladı

Самое важное

В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
1 июля 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
1 июля 2021 г. 14:42
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
1 июля 2021 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
1 июля 2021 г. 14:20
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
1 июля 2021 г. 14:13
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
30 июня 2021 г. 18:05
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
30 июня 2021 г. 17:55
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi