Команда Трампа без объявления запустила новую соцсеть

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила новую социальную сеть под названием Gettr без какого-либо предварительного анонса.

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила новую социальную сеть под названием Gettr без какого-либо предварительного анонса.

Как передает Report, об этом сообщает Politico .

В описании новой интернет-платформы говорится, что ее миссия в "борьбе с культурой отмены", продвижение "здравого смысла", "защита свободы слова", а также борьба с "монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей". Руководит развитием Gettr бывший старший советник Трампа во времена президентства Джейсон Миллер.

Издание отмечает, что приложение крайне похоже на Twitter. Пока неизвестно, будет ли Трамп создавать себе аккаунт в Gettr, однако, как предполагается, этот сервис должен стать той самой платформой, где бывший американский президент будет общаться со своими сторонниками онлайн.