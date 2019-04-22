Команда бакинца Балаша Касумова победила в финальной игре весенней серии "Что? Где? Когда?".

Как передаёт Report со ссылкой на "Первый Канал", игра, в которой против телезрителей выступила команда Б.Касумова, обладателя Бриллиантовой и Хрустальной совы, стала юбилейной, 500-й, в истории клуба.

В игре, состоявшейся в воскресенье, 21 апреля, в составе команды выступили трёхкратный обладатель Хрустальной совы Дмитрий Авдеенко, трёхкратный обладатель Хрустальной совы Юлия Лазарева, двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский, двукратный обладатель Хрустальной совы, магистр игры "Что? Где? Когда?" Елизавета Овдеенко и Эльман Талыбов (Баку), который по итогам игры получил Хрустальную сову.