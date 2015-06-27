Колумбиец проходил месяц с ножом в спине

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Житель Колумбии целый месяц проходил с ножом в спине, пока не обратился к врачу с болями при дыхании, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Рентген выявил 14-сантиметровое лезвие в спине 19-летнего Джонни Пачеко Моралинеза, которое там оказалось, предположительно, во время драки.

Отмечается, что после хирургического вмешательства молодой человек чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы уже уже через час после операции отправиться домой.