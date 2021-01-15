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Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продан за $112 тысяч

Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продан за $112 тысяч Ключ от комнаты, в которой умер французский император Наполеон Бонапарт в ссылке на острове Святой Елены, продан на торгах Sotheby's почти за 112 тыс. долларов США.
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15 января 2021 г. 01:24
Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продан за $112 тысяч

Ключ от комнаты, в которой умер французский император Наполеон Бонапарт в ссылке на острове Святой Елены, продан на торгах Sotheby's почти за 112 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В паре с ключом продан конверт с надписью: "Ключ от комнаты в Лонгвуде, в которой умер Наполеон, и который я лично вынул из замка. Ч.Р. Фокс, Святая Елена, 6 сентября, 1822 год".

Реликвия была обнаружена в чемодане в одном из домов в Шотландии. По данным британских СМИ, семья которой принадлежал ключ, знала о его существовании, но не могла найти.

Ранее владелицей ключа была поклонница Наполеона, мать британского военного Чарльза Ричарда Фокса. Именно он привез ключ в Шотландию и подарил своей матери.

Предварительная оценка ключа составляла 4-7 тыс. долларов США, таким образом он был продан почти в 16 раз дороже.

Наполеон провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни, скончавшись 5 мая 1821 года.

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