Китайские ученые изобрели автомобиль, управляемый силой мысли

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Группа китайских ученых из Нанькайского университета совместно с компанией Great Wall разработала автомобиль, управляемый мозговыми импульсами, сообщает Report со ссылкой на TechInsider.

Согласно разработке водитель при помощи импульсов головного мозга может заставить машину передвигаться вперед-назад, притормаживать и останавливаться, а также блокировать и разблокировать двери.

Управление осуществляется при помощи устройства, которое считывает мозговые импульсы человека в машине и передает их транспортному средству. Как отмечает один из разработчиков проекта Чжан Чжао, в этом устройстве находятся 16 датчиков, которые фиксируют и расшифровывают электроэнцефалограмму водителя.

Отмечается, что во время управления подобным транспортом водителю необходимо сохранять умственную концентрацию для осуществления сложных маневров на дороге.