Керри: США будут добиваться разрешения однополых браков во всем мире

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ США после легализации однополых браков в стране будут добиваться таких же прав для представителей ЛГБТ-сообщества в других государствах, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В пятницу Верховный суд США с перевесом в один голос (5 против 4) постановил, что право на однополые браки не противоречит Конституции страны, и тем самым разрешил регистрировать такие браки в любом штате. В настоящее время однополые браки разрешены в 37 штатах из 50.

"Решение суда посылает ясный сигнал во все части света: никакой закон, основанный на дискриминации, не устоит перед волной справедливости", - говорится в заявлении госсекретаря США Джона Керри.

Он напомнил, что ранее США учредили пост специального представителя по правам представителей ЛГБТ, который "каждый день борется за права этих людей, которых они заслуживают, во всем мире".

"Мы продолжим эту работу с чувством гордости за тот прогресс, которого мы добились в нашей стране, и помня о проблемах, которые еще предстоит решить", - заявил Керри.