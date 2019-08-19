Кенийский повар побила мировой рекорд по приготовлению пищи

Шеф-повар из Кении Малиха Мохаммед установила абсолютный мировой рекорд по беспрерывному приготовлению пищи - 75 часов ровно, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Тем самым было побито продержавшееся 16 месяцев достижение повара из Лос-Анджелеса Рики Лумпкина, который непрерывно готовил блюда в течение 68 часов 30 минут и 1 секунды, отмечает издание. Теперь результат кенийской поварихи займет первую строчку в соответствующем рейтинге Книги рекордов Гиннесса.

Своей рекорд Малиха Мохаммед установила у плиты во втором по размерам городе Кении - Момбаса. Для приготовления она избрала 400 рецептов национальной и международной кухни. Все приготовленные ею блюда передаются в детские дома и в благотворительные организации.

Нынешнему рекорду предшествовали значительная работа: Малиха Мохаммед провела у плиты две марафонские тренировки. В ходе первой она непрерывно готовила в течение 36 часов, сделав 100 блюд. Некоторое время спустя она простояла непрерывно за плитой 54 часа и приготовила уже 200 блюд. Третья попытка завершилась нынешним мировым достижением.