О нас
Report Georgia
Аудио новости

К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках
Это интересно
11 января 2021 г. 12:31
К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астрономы сообщают, что в ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, траектория его орбиты приведена на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА.

Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 декабря включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

Астероид относится к группе "аполлонов" — околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. По оценкам ученых, его диаметр составляет от 0,5 до 1,1 километров.

Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января. По расчетным данным, его блеск составит 12,9 звездных величин, а угловая скорость — 33,4 угловых секунд в минуту.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yer kürəsinə təhlükəli asteroid yaxınlaşır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Британец выиграл в лотерею 20 млн фунтов
Британец выиграл в лотерею 20 млн фунтов
10 января 2021 г. 21:03
Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
10 января 2021 г. 08:21
Богатейший человек Земли продаст все имущество ради заселения Марса
Богатейший человек Земли продаст все имущество ради заселения Марса
9 января 2021 г. 22:28
В Китае обнаружили редкие окаменелости динозавра возрастом около 70 млн лет
В Китае обнаружили редкие окаменелости динозавра возрастом около 70 млн лет
8 января 2021 г. 15:25
Назван самый богатый человек в мире
Назван самый богатый человек в мире
7 января 2021 г. 20:47
Вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года
Вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года
7 января 2021 г. 03:38
Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире
Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире
6 января 2021 г. 20:55
Эксперты рассказали, у каких специальностей вырастут зарплаты в 2021 году
Эксперты рассказали, у каких специальностей вырастут зарплаты в 2021 году
6 января 2021 г. 10:09
Названы главные мировые риски 2021 года
Названы главные мировые риски 2021 года
5 января 2021 г. 05:52
Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года
Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года
4 января 2021 г. 04:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi