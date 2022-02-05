О нас
Report Georgia
Аудио новости

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны.
Это интересно
5 февраля 2022 г. 22:59
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных НАСА.

Диаметр небесного тела может достигать 150 м. Это означает, что теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы "Атон", то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.

Отметим, что 2007 UY1 был впервые обнаружен в 2007 году. Астероид не считается опасным. Согласно текущим расчетам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с Землей, крайне мала.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр
Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр
2 февраля 2022 г. 08:25
В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет
В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет
1 февраля 2022 г. 05:26
Умер американский актер, который снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли
ВидеоУмер американский актер, который снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли
1 февраля 2022 г. 04:34
В Швеции ворон обучают собирать окурки
В Швеции ворон обучают собирать окурки
29 января 2022 г. 08:02
Chopard приобрела изумруд весом более 6000 карат
Chopard приобрела изумруд весом более 6000 карат
28 января 2022 г. 17:33
Джефф Безос потратил три миллиарда долларов на поиски бессмертия
Джефф Безос потратил три миллиарда долларов на поиски бессмертия
23 января 2022 г. 07:46
19-летняя девушка стала самой молодой летчицей, облетевшей мир в одиночку
19-летняя девушка стала самой молодой летчицей, облетевшей мир в одиночку
21 января 2022 г. 09:58
В Риме не удалось продать самую дорогую виллу с единственной в мире фреской Караваджо
ВидеоВ Риме не удалось продать самую дорогую виллу с единственной в мире фреской Караваджо
19 января 2022 г. 07:43
Forbes составил список самых успешных женщин старше 50
Forbes составил список самых успешных женщин старше 50
19 января 2022 г. 06:41
США вернут Ираку два ценных артефакта возрастом более 4 тыс. лет
США вернут Ираку два ценных артефакта возрастом более 4 тыс. лет
18 января 2022 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi