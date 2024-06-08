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Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке сроком на 10 лет

Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке сроком на 10 лет Правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на 10 лет.
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8 июня 2024 г. 04:47
Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке сроком на 10 лет

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщил телеканала NHK.

В его рамках Токио также намерен оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и обороны, включая предоставление нелетальной техники и оборудования. Кроме того, японская сторона будет помогать в лечении раненых украинских военных, а также сотрудничать в разведывательной сфере.

Помимо этого, Япония будет оказывать поддержку Украине в разминировании, улучшении гуманитарной ситуации, оказании помощи нуждающимся женщинам и детям, а также в восстановлении и развитии сельскохозяйственного сектора.

Документ, как ожидается, будет представлен в ходе встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она состоится на полях саммита Группы семи в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня.

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