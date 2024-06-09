Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей

Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей.

Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей.

Как передает Report , об этом сообщил врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области РФ Рустам Эфендиев.

Эксперт предложил заменить сахар сухофруктами или медом. В качестве альтернативы дрожжевой выпечке он предложил ржаной хлеб, который делается на закваске. По словам врача, он приносит пользу для костей и сосудов, а также улучшает сердечную деятельность.

Эфендиев напомнил, что препятствует усвоению минералов фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, гречке и кукурузе. Он обратил внимание, что кофеин оказывает токсическое воздействие на костную ткань. Чрезмерное употребление кофе, по его словам, негативно влияет на микрофлору кишечника, что препятствует всасыванию минералов.

Врач посоветовал есть побольше зелени, овощей и фруктов.

"Черешня, вишня, клубника. Все, что в сезоне появляется, это обязательно нужно ввести в свою диету", — резюмировал эксперт.