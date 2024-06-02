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Купе Mercedes, подаренное Леониду Брежневу канцлером ФРГ, выставлено на продажу

Купе Mercedes, подаренное Леониду Брежневу канцлером ФРГ, выставлено на продажу В России выставлен на продажу автомобиль Mercedes-Benz 450 SLC, который был подарен генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
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2 июня 2024 г. 19:55
Купе Mercedes, подаренное Леониду Брежневу канцлером ФРГ, выставлено на продажу

В России выставлен на продажу автомобиль Mercedes-Benz 450 SLC, который был подарен генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, автомобиль попал в СССР в 1973 году и достался Игорю Щелокову — сыну тогдашнего главы МВД СССР Николая Щелокова.

У автомобиля небольшой пробег, велюровый салон не имеет следов износа. Под капотом Mercedes — атмосферный V8 объемом 4,5 л и мощностью 225 л.с. Коробка передач — трехступенчатый гидромеханический автомат. Ориентировочная цена машины — 20 млн рублей (свыше 375 тыс. манатов).

Подаренный Брежневу Mercedes-Benz не перерегистрировался в России — на нем сохранились советские номерные знаки образца 1958 года с черным фоном и белыми цифрами и буквами, а также документы старого образца.

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Версия на азербайджанском языке Kanslerin Brejnevə hədiyyə etdiyi “Mercedes-Benz” satışa çıxarılıb

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