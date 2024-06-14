На заводах Tesla появятся тысячи человекоподобных роботов

Несколько тысяч человекоподобных роботов Optimus будут работать на заводах по производству электромобилей Tesla.
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"По моим прогнозам, в следующем году более тысячи, может быть, несколько тысяч роботов Optimus будут работать в Tesla", - сказал он.
Маск считает, что уровень автономности роботов-гуманоидов вскоре удастся существенно повысить - достаточно будет дать им задание в устной форме или показать какое-либо действие и попросить сделать то же самое. Маск не исключил, что роботы Optimus следующих поколений смогут приобретать новые навыки, смотря видео, "подобно тому, как это делают люди".
Идею создания робота Маск озвучил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 кг и помогать человеку с выполнением повседневных задач.
В октябре 2022 года глава Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Тогда робот вышел на сцену и помахал присутствующим в зале, Маск также показал видео, на котором Optimus поливает цветы.