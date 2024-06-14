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На заводах Tesla появятся тысячи человекоподобных роботов

На заводах Tesla появятся тысячи человекоподобных роботов Несколько тысяч человекоподобных роботов Optimus будут работать на заводах по производству электромобилей Tesla.
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14 июня 2024 г. 05:22
На заводах Tesla появятся тысячи человекоподобных роботов

Несколько тысяч человекоподобных роботов Optimus будут работать на заводах по производству электромобилей Tesla.

Как передает Report, об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск на ежегодном собрании акционеров, которое проходит в городе Остин (штат Техас).

"По моим прогнозам, в следующем году более тысячи, может быть, несколько тысяч роботов Optimus будут работать в Tesla", - сказал он.

Маск считает, что уровень автономности роботов-гуманоидов вскоре удастся существенно повысить - достаточно будет дать им задание в устной форме или показать какое-либо действие и попросить сделать то же самое. Маск не исключил, что роботы Optimus следующих поколений смогут приобретать новые навыки, смотря видео, "подобно тому, как это делают люди".

Идею создания робота Маск озвучил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 кг и помогать человеку с выполнением повседневных задач.

В октябре 2022 года глава Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Тогда робот вышел на сцену и помахал присутствующим в зале, Маск также показал видео, на котором Optimus поливает цветы.

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Версия на азербайджанском языке “Tesla” fabriklərində minlərlə insanabənzər robot işləyəcək

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